Winkeliers krijgen geen uitstel voor uit het zicht halen sigaretten

Winkeliers krijgen geen uitstel om hun sigaretten en tabakswaar uit het zicht te halen. Staatssecretaris Blokhuis van volksgezondheid wijst het verzoek van regeringspartij VVD af om supermarkten en kleinere winkeliers een jaar langer de tijd te geven om te zorgen dat rookwaar niet meer te zien is.

Nu staat rookwaar vaak vlak achter de kassa. Het kabinet wil dat in supermarkten vanaf 1 juli 2020 geen enkel sigarettenpakje meer te zien is. In kleinere winkels moet dat vanaf 1 januari 2021 het geval zijn.

Gordijntje

Winkeliers kunnen zelf bepalen hoe de tabak wordt afgeschermd. "Ze kunnen een gordijntje ophangen of een kast laten maken met deuren", zei Blokhuis in het Kamerdebat over de anti-rookplannen van het kabinet.

De VVD vreest dat winkeliers daarvoor tussen de 10.000 en 15.000 kwijt zijn en wil winkeliers "fatsoenlijk" de tijd geven om het te regelen. Blokhuis vindt dat ondernemers voldoende tijd hebben gekregen. Al in 2017 was bekend dat deze maatregel eraan zou komen. "Dit kan echt geen verrassing zijn. Het komt niet uit de lucht vallen."