Verhaal over doodgeschopte hond in Tiel blijkt verzonnen

Het verhaal over een doodgeschopte pup in Tiel, dat gisteren door de politie naar buiten werd gebracht, klopt niet. De politie laat vandaag weten dat de jongen die het incident meldde, heeft toegegeven dat zijn verhaal verzonnen was.

Gisteren deed de politie van Tiel op Facebook een getuigenoproep. In het bericht stond dat een eigenaar rond 22.30 uur zijn hond uitliet, toen een onbekende man met een bivakmuts op op hem afliep en de hond begon te schoppen en slaan. De pup zou dat niet hebben overleefd.

Paniek

Door de oproep meldde een getuige zich die vertelde dat het verhaal niet klopte. De jongen gaf daarna al snel toe dat hij het allemaal had verzonnen. Zijn familie zegt tegen Omroep Gelderland dat er tijdens de wandeling iets gebeurde waardoor hun zoon, die een beperking heeft, in paniek raakte en het verhaal verzon over de man met de bivakmuts.

Ook uit onderzoek van een dierenarts is inmiddels gebleken dat er geen sprake was van geweld. Wat er dan wel is gebeurd met de pup, is nog onduidelijk. "Vermoedelijk heeft een ongelukkige samenloop van omstandigheden tot de dood van het hondje geleid", zegt de politie.

Een woordvoerder zegt dat zij er verder nog niet veel over kwijt kan. "Het onderzoek loopt nog." De politie bekijkt nog of er aanvullend onderzoek komt naar de doodsoorzaak van de hond en of de jongen gestraft moet worden voor het doen van een valse melding.