Nederlanders minder vaak dan anderen bezorgd over schade aan aarde

De cijfers laten ook opvallende verschillen zien tussen Nederlandse en Amerikaanse jongeren. Zo maken Amerikanen tussen de 18 tot 24 jaar zich veel vaker zorgen over de schade die de mens toebrengt aan de planeet dan Nederlandse jongeren: 70 procent in de VS tegenover 60 procent in Nederland.

Onderzoeker Martijn Lampert legt een verband met de regelcultuur in Nederland. "Je hebt in de VS veel meer een winner-takes-all-cultuur. En het is een uitgestrekt land waar exploitatie van de aarde meer gemeengoed is. Er mag gewoon veel meer. In Nederland hoef je dat niet te proberen: hier zijn veel meer regels en we moeten het meer met elkaar rooien op een veel kleiner stukje aarde."

Een andere verklaring is volgens Lampert mogelijk dat Amerikanen veel vaker geconfronteerd worden met natuurgeweld dan Nederlanders. "Je hebt daar veel meer extremen: orkanen en grote bosbranden in bijvoorbeeld Californië." Wereldwijd is overigens 64 procent van de jongeren bezorgd.

Milieubewust leven in trek

Verder blijkt uit de studie dat Nederlandse jongeren veel vaker proberen milieubewust te leven dan Amerikaanse jongeren. Dat doen ze bijvoorbeeld door vegetarisch te eten of duurzame producten te kopen. In Nederland wil 60 procent van de jongeren milieubewust leven tegenover minder dan de helft van de Amerikaanse jongeren. In vergelijking met de rest van de wereld loopt Nederland op dit terrein overigens in de pas.

"Het is ook niet zo raar dat milieubewust leven hier meer in trek is dan in de VS. Hier hebben we ook veel meer aanbod en is het ook heel geaccepteerd. In de VS is dat veel minder voorhanden", zegt Lampert. "Bovendien zijn Nederlanders misschien wel nuchterder, eerder bereid zelf iets aan te pakken."

Wereldwijd loopt Nederland in de pas wat betreft milieubewust leven: