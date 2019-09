Cryptobedrijven onder toezicht van De Nederlandsche Bank

Bedrijven die diensten aanbieden voor het omwisselen en bewaren van crypto's staan vanaf 10 januari 2020 onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Crypto's (virtuele munten, zoals de bitcoin) zijn kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit.

Cryptobedrijven moeten zich melden en laten registreren bij de toezichthouder. DNB wil bedrijven in beeld hebben die handelen in crypto's, die ze wisselen of bewaarportemonnees, 'wallets' geheten, hebben.

Ook dienen de bestuurders en sommige aandeelhouders van die bedrijven getoetst te worden. De bedrijven moeten aantonen dat ze goed ingericht zijn op het traceren van witwassen en terrorismefinanciering en dus weten wie hun klanten zijn en wat de herkomst van het geld is.

Het wettelijk toezicht komt voort uit de Europese anti-witwasrichtlijn en geldt al langer voor banken en andere financiële instellingen. Volgens DNB is het nadrukkelijk geen keurmerk voor het publiek of een garantie voor consumentenbescherming.

De toezichthouders op de financiële sector DNB (voor de instellingen ) en AFM (voor de financiële diensten en producten) hebben al geregeld gewaarschuwd voor de risico's rond crypto's.