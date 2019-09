'Bedrijven gebruiken concurrentiebeding voor behoud mensen in krappe arbeidsmarkt'

Bedrijven gebruiken het concurrentiebeding in contracten met werknemers steeds vaker niet om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, maar om personeel bij zich te houden in de huidige krappe arbeidsmarkt. Dat bevestigen arbeidsjuristen van DAS en Stichting Achmea Rechtsbijstand na berichtgeving van de Volkskrant.

Een concurrentiebeding is een verbod voor een werknemer om na het opzeggen van een baan soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als zelfstandig ondernemer. Dat is bedoeld om te voorkomen dat vertrekkende werknemers zomaar klanten meenemen naar een nieuw bedrijf of dat bedrijfsgeheimen bij een concurrent terecht komen. Volgens de Volkskrant staat in ongeveer een op de vijf vaste contracten zo'n concurrentiebeding.

Drempelverhogend

"Werkgevers hebben nu echt moeite om goed personeel onder zich te houden en te vinden", zegt Malou Hanemaaijer-Rooimans van Stichting Achmea Rechtsbijstand. "Met het concurrentiebeding verhoog je de drempel voor werknemers om elders te solliciteren. Hier is het niet voor bedoeld, het is ervoor bedoeld dat iemand niet zomaar concurrerende werkzaamheden gaat verrichten voor een ander bedrijf."

Om wildgroei tegen te gaan, pleit arbeidsjurist Pascal Besselink van DAS dat concurrentiebedingen alleen nog mogen als daar een verplichte financiƫle vergoeding tegenover staat wanneer je vertrekt bij een bedrijf. "Nu kost het een werkgever niks om een concurrentiebeding in een contract op te nemen. Als je invoert dat er een compensatie tegenover moet staan, dan is dat niet meer het geval. Werkgevers zullen het dan alleen nog doen als ze er een werkelijk belang bij hebben." In 23 van de 28 EU-landen bestaat al zo'n verplichte vergoeding na vertrek, variƫrend van 15 tot 100 procent van het loon.

In allerlei sectoren

Werknemers weten vaak niet dat in hun arbeidscontract een concurrentiebeding staat. "Je komt het eigenlijk in zo'n beetje alle sectoren tegen", zegt Hanemaaijer-Rooimans. "In de detacheringswereld is het heel gebruikelijk. Maar bijvoorbeeld ook in de thuiszorg en bij rioleringsinstallateurs."

Bij conflicten adviseert ze vaak dat werkgever en werknemer een minnelijke regeling treffen. "Dan hou je het zelf in de hand en ben je niet afhankelijk van het oordeel van een rechter." Vaak wordt er in zo'n regeling bijvoorbeeld een lijst van klantrelaties opgesteld die de ex-werknemer gedurende een bepaalde tijd niet mag benaderen.