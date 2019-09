Toezichthouder: inlichtingendienst tapte te veel satellietverkeer af

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD tapten te breed satellietverkeer af en sloegen te veel data op, ook van onschuldige burgers. Dat schrijft toezichthouder CTIVD in een nieuw rapport.

Informatie werd bovendien niet snel genoeg gefilterd op informatie die van belang is voor een onderzoek. Ook daarmee bleef onnodig informatie van onschuldige burgers in systemen van de geheime dienst staan.

Het gaat daarbij om communicatie via bijvoorbeeld satelliettelefoons. In Friesland hebben de diensten een groot afluisterstation waarmee satellietverkeer kan worden afgetapt.

Ook bij het aftappen van communicatie over radiokanalen ging niet alles goed. Informatie die irrelevant was bevonden, werd niet direct vernietigd.

Nieuwe wet

De bevindingen gaan over de periode tussen mei 2018, toen nieuwe inlichtingenwet intrad, en januari dit jaar. Over de wet was veel discussie: in een referendum stemde een meerderheid tegen. In gewijzigde vorm werd de wet alsnog aangenomen.

Vooral de nieuwe bevoegdheid om op grotere schaal internetverkeer af te tappen, leidde tot beroering. Tijdens het onderzoek van de CTIVD werd die bevoegdheid nog niet gebruikt. Inmiddels is dat wel zo.