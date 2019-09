Meer verzuim en verloop bij zorginstellingen, einde niet in zicht

Opnieuw is het ziekteverzuim in de zorgsector toegenomen. Vorig jaar steeg het van 5,7 naar 5,9 procent, schrijft accountants- en advieskantoor EY in zijn Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019.

Medewerkers hebben te maken met hoge werkdruk en ze moeten voldoen aan steeds meer regels. Dat veroorzaakt stress en uiteindelijk meer ziekteverzuim.

Vanwege de hoge werkdruk besluiten steeds meer mensen om de zorgsector te verlaten. Het percentage mensen dat vertrok, is gestegen van 14,2 in 2017 naar 15,7 vorig jaar. De toename van het verloop veroorzaakt weer extra ziekteverzuim, doordat de achterblijvers het werk van de vertrokken collega's in eerste instantie moeten overnemen en dus te maken krijgen met nog meer werkdruk.

Problemen blijven voorlopig

Vooral de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg hebben last van een hoog ziekteverzuim en veel verloop. EY voorziet voorlopig geen verbetering.

Zorginstellingen hebben vorig jaar extra zzp'ers ingeschakeld om patiƫnten te kunnen blijven verzorgen. Die extra inzet drukt de winst van de instellingen en volgens EY hebben ze daardoor te weinig geld om te investeren in innovatieve zorg. Het kantoor roept de overheid op om extra geld beschikbaar te stellen.