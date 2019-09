Van salades tot soep, ministerie meet eigen voedselverspilling

Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag staan sinds kort speciale weegschalen in de keuken die voedselverspilling moeten tegengaan. De apparaten meten wat er dagelijks wordt weggegooid. Volgens chef-kok Remco Biesma is het een slimme oplossing voor voedselverspilling.

Veertien rolcontainers vol etenswaren rijden dagelijks het ministerie in, vele kilo's afval en etensresten gaan er elke dag weer uit. Dat het daarbij ook om flinke verspilling ging, was wel duidelijk, hoeveel precies bleek moeilijk in kaart te brengen. De weegschalen moet daarbij gaan helpen.

Verscholen tussen de stalen aanrechten en werkplanken in de keuken is een ruimte ingericht, waar de nieuwe weegmachine staat. In bakken wordt al het weggegooide eten uit prullenbakken en afvalemmers verzameld en gewogen. Van niet opgegeten boterhammen tot snijafval van prei.

Het apparaat weegt en scant en meldt dan op een schermpje het product en de hoeveelheid: