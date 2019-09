Dodental van bootbrand bij Californië loopt op

De brand op een boot gisteren voor de kust van Californië heeft zeker acht levens geëist. Er worden nog 25 mensen vermist. Gevreesd wordt dat ook zij het drama bij Santa Cruz Island niet hebben overleefd.

De 23 meter lange Conception van Truth Aquatics werd gebruikt voor duikexcursies en vloog door onbekende oorzaak 's nachts in brand. De 33 passagiers lagen toen benedendeks te slapen. Alleen vijf bemanningsleden die bovendeks waren, wisten zichzelf in veiligheid te brengen.

Door de brand is het schip gezonken. In eerste instantie werden vier lichamen geborgen: twee mannen en twee vrouwen. Later werden nog eens vier lichamen op de zeebodem rond het wrak gevonden, maar het schip is te instabiel om de lichamen te bergen.

Smalle trap

Een duiker die geregeld met Truth Aquatics op excursie is geweest, zegt tegen het persbureau AP dat de boten van het bedrijf bijzonder veilig en goed onderhouden zijn. Om uit de slaapruimte te ontsnappen moet je wel via een smalle trap naar boven klimmen. Dat kan bij een brand op het dek moeilijk zijn, erkent hij.