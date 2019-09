Forumleden hebben geen behoefte aan terugblikken op affaire Otten

Leden van Forum voor Democratie lijken zich niet erg druk te maken over de recente ruzie binnen de partij, die leidde tot de afsplitsing van drie senatoren en een aantal Statenleden. Op een drukbezochte partijbijeenkomst in Zaandam stelde bijna niemand een kritische vraag over de gebeurtenissen. Die gingen vooral over andere dingen, zoals de negatieve rente en het migratiebeleid.

Partijleider Baudet en fractievoorzitter Cliteur in de Eerste Kamer gingen in hun toespraken wel in op de kwestie. Volgens Baudet was het een pijnlijke affaire geweest, ook voor hem. "Ik heb een vriend verloren", zei hij, duidend op mede-oprichter Henk Otten die uit de partij is gezet.

Cliteur constateerde dat hij een kwart van zijn senatoren kwijt is, maar de overgebleven negen Eerste Kamerleden van Forum vormen volgens hem een hecht team. Hij weet zeker dat verder niemand zich zal afscheiden of zal overlopen naar de Groep Otten.

Nieuwe bestuursleden

Baudet heeft naar eigen zeggen wel lessen geleerd uit de affaire. Zo heeft hij besloten zich voortaan niet meer te bemoeien met de dagelijkse zaken van de partijorganisatie. Die dingen worden voortaan gedaan door drie nieuwe, extra bestuursleden: Lennart van der Linden (ook Eerste Kamerlid), Olaf Ephraïm en Astrid de Groot. Baudet blijft wel partijvoorzitter.

Over dat besluit kwam de enige kritische vraag uit de zaal: of de algemene ledenvergadering niets te zeggen heeft over zo'n bestuurswisseling. "Natuurlijk", zei Baudet. "We zijn een democratische partij!" Die algemene ledenvergadering staat gepland voor november, de nieuwe bestuursleden gaan ondertussen al wel aan de slag.

"Ik hoop dat we vanavond een streep kunnen zetten", zei Baudet, "en dat we ons weer helemaal kunnen richten op onze doelen." Dat zijn wat hem betreft vooral de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. De ruim 2000 aanwezigen in Zaandam steunen hem daarin, zo werd wel duidelijk.