Brand op Vlieland door verkeerd terechtgekomen oefenbom

Op het militaire oefenterrein de Vliehors op Vlieland is vanmiddag brand ontstaan door een verkeerd terechtgekomen oefenbom van Defensie. Het explosief van een F16 miste zijn doel en belandde in een duinpan.

De brandweer zette groot materieel in en kreeg ook hulp van Defensie en Staatsbosbeheer omdat het moeilijk was om aan water te komen in het duingebied. Een gebied van zo'n 100 bij 85 meter brandde af, meldt Omrop Fryslân. Inmiddels is het vuur onder controle.

De F16 die betrokken was bij de brand kwam van vliegbasis Volkel. Defensie onderzoekt hoe het kon gebeuren dat de oefenbom het doel miste.