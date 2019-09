Protest bij opening academisch jaar: ‘Minister moet opstappen’

WOinActie heeft bij de opening van het academisch jaar in Leiden onderwijsminister Van Engelshoven opgeroepen af te treden. "We hebben het vertrouwen in haar opgezegd, omdat ze niets oplost en alleen maar problemen creëert", zei hoogleraar Rens Bod namens de actievoerders.

Van Engelshoven kwam vandaag naar de Pieterskerk in Leiden voor de officiële opening van het academisch jaar. Op een plein ernaast werd "een alternatieve opening" gehouden door docenten, professoren en studenten. Zij demonstreerden tegen het plan van de minister om geld weg te halen bij de medische wetenschappen, alfawetenschappen en gammawetenschappen om extra te kunnen investeren in technische (bèta)studies.