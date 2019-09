Syrische vluchteling geeft aanwezigheid bij executie toe

Een Syrische vluchteling die verdacht wordt van lidmaatschap van een terroristische organisatie en betrokkenheid bij een oorlogsmisdrijf, heeft aan een undercoveragent toegegeven dat hij bij de standrechtelijke executie van een luitenant-kolonel van het Syrische leger was. Dat is duidelijk geworden op een tussentijdse zitting op Schiphol.

De 47-jarige Syriër Ahmed al K. werd in mei opgepakt in het Zeeuwse dorp Kapelle. Vijf jaar geleden kwam hij met zijn gezin als vluchteling naar Nederland.

Volgens het Openbaar Ministerie was hij op 10 juli 2012 betrokken bij de executie van de hoge militair. Dat was op de oever van de Eufraat in de buurt van de stad Mohassan.

Hij geeft nu ook toe dat hij bij de executie was, maar volgens zijn advocaat blijkt uit de video-opnamen van het incident niet wie de opdracht heeft gegeven voor het doodschieten van de militair. K. zou hebben geprobeerd om de gegijzelde Syrische militair te ruilen voor zijn twee broers, die door het Syrische leger gevangen werden gehouden en gemarteld.

Losgeld geweigerd

Volgens het OM blijkt echter uit de video van de executie dat K. een aanbod voor losgeld van de doodgeschoten Syrische militair afwees, vlak voordat het slachtoffer werd doodgeschoten. K. was daar als commandant van een bataljon van de terroristische groepering Jahbat al-Nusra, die gelieerd is aan al-Qaida.

De Syrische vluchteling wordt ook vervolgd voor het deelnemen en leidinggeven aan een terroristische organisatie. Er zijn ook aanwijzingen dat hij betrokken was bij een bomaanslag, stelt het OM.

Advocaat Seebregts vroeg de rechtbank om K. in afwachting van zijn proces tijdelijk vrij te laten omdat bij een van kinderen kanker is geconstateerd. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen.