Dorian is zwaarste orkaan ooit op Bahama's: 'Ergste dag van mijn leven'

"We hebben te maken met orkaan Dorian, een orkaan die we nog nooit gezien hebben in de geschiedenis van de Bahama's", zei Minnis. "We hebben in deze regio een van de hoogste standaarden wat betreft huizenbouw. Maar onze huizen zijn erop gebouwd om windsnelheden van 240 kilometer per uur te doorstaan. Dus we staan voor een uitdaging die we nog nooit hebben gezien."

Hij sprak de hoop uit dat inwoners luisteren naar de verplichte evacuatie die is afgekondigd. "Dit is een dodelijke storm, een monsterstorm. Ik heb inwoners aan de randen van de eilanden al twee keer opgeroepen naar het centrum te vertrekken. Velen hebben daar geen gehoor aan gegeven en nog steeds zijn er mensen die weigeren te vertrekken. Tegen hen kan ik alleen zeggen dat ik hoop dat het niet de laatste keer is dat ze mijn stem horen."

'Grote jongen'

Dorian koerst af op de Amerikaanse oostkust. Ook de oostelijke Amerikaanse staten zijn daarom in opperste staat van paraatheid. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, sprak op een persconferentie nadat de orkaan naar de hoogste categorie was bijgesteld.

"In de geschiedenis van Florida is er één orkaan geweest, de Labor Day-orkaan van 1935, van hetzelfde niveau. Dat was een totale verwoesting. Dus we mogen de kracht van deze storm niet onderschatten." Er gelden verplichte evacuaties voor delen van de staat. "Dit is een grote jongen", zei DeSantis.

Ook de kustlijn van Georgia, North Carolina en South Carolina wordt geëvacueerd. Alle vliegvelden in Florida blijven voorlopig open.

"Dit is een van de grootste die we ooit hebben gezien", zei ook president Trump. "We hebben veel goede mensen ingezet. We weten nog niet precies waar hij aan land gaat komen, maar het lijkt erop dat hij langs de kust richting North en South Carolina gaat, Georgia krijgt ermee te maken, Alabama ook."