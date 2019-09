Subsidieregeling voor isolatie woningen van start

Als je je woning beter wilt isoleren, dan kan je daar vanaf vandaag subsidie voor aanvragen. De overheid heeft een subsidiepot van 84 miljoen euro beschikbaar gesteld. Iedere huiseigenaar kan 20 procent van de totale kosten terugkrijgen, tot maximaal 10.000 euro.

Je moet dan wel minimaal twee van de volgende vijf energiebesparende maatregelen nemen:

spouwmuurisolatie

dakisolatie

vloer- of bodemisolatie

gevelisolatie

hoogrendementsglas

Door je huis beter te isoleren hoef je het in de winter minder te verwarmen. "Goede isolatie is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving", zei minister Ollongren van Binnenlandse Zaken eerder over de regeling.

42.000 woningen

Dezelfde subsidieregeling werd ook al in september 2016 opengesteld. Er zat toen 44 miljoen in de subsidiepot en dat bedrag was in zeven maanden op.

Huiseigenaren vroegen toen gemiddeld zo'n 2000 euro subsidie aan. Als dat nu weer het geval is, zouden met een subsidiepot van 84 miljoen zo'n 42.000 woningen extra isolatie krijgen. Er zijn in Nederland in totaal zo'n 4,4 miljoen koopwoningen.