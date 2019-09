KPN trekt stekker uit ISDN, bedrijven mogelijk onbereikbaar

Hans Noordhoek, oud-KPN-medewerker en werkzaam in het Houweling Telecommuseum in Rotterdam, herinnert zich de komst van ISDN nog goed. "Ik had twee dochters, als ik aan het internetten was konden zij niet bellen. ISDN had het voordeel dat er twee kanalen waren: een voor het internetten, een voor het bellen."

"In eerste instantie ging de grap rond: ISDN, Is Dat Nodig. Later kreeg de abonnee in de gaten dat je er twee lijnen voor kreeg. Toen nam dat een behoorlijke vlucht. Je kreeg toen ook voor het eerst toestellen waarop je kon zien wie er gebeld had en er kwamen allerlei nieuwe diensten zoals voicemail."