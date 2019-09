Zakenman en filantroop Jacob Gelt Dekker (71) overleden

De zakenman, filantroop en schrijver Jacob Gelt Dekker is overleden. Zijn uitgever heeft dat bekendgemaakt. Gelt Dekker was 71 jaar en was al enige tijd ernstig ziek. Hij overleed in Florida, waar hij een huis had.

Gelt Dekker begon zijn carrière als tandarts, maar ruilde dat bestaan op zijn 28ste in voor dat van ondernemer. Hij werd rijk met onder meer de fitnessketen Splash, de One Hour Super Photo-winkels en Budget Rent a Car. De verkoop van zijn ondernemingen leverde hem een plaats op in de Quote 500, met op het hoogtepunt een geschat vermogen van meer dan 250 miljoen euro.

Kura Holanda

De afgelopen twintig jaar was Gelt Dekker steeds meer actief op Curaçao, waar hij ook ging wonen. Hij kocht en renoveerde er hotels en liet in Willemstad een deel van de verpauperde wijk Otrabanda renoveren. Ook vestigde hij in de wijk het Kura Hulanda-complex, met onder meer een slavernijmuseum en een luxe hotel.

Critici spraken van egotripperij, maar daarvan wilde Gelt Dekker zelf niets weten. "Ik heb geprobeerd een ommekeer in de samenleving te bewerkstelligen," zei hij in 2006 in de Volkskrant. "Er was een enorme neerwaartse spiraal. Het barstte van de drugsverslaafden. De economie kromp ieder jaar weer 5, 6, 7 procent. Dat is nu anders. De economie groeit weer, en ik denk dat ik daarin een rol heb gespeeld."

Onderscheidingen

Gelt Dekker, die voor zijn filantropie meerdere onderscheidingen kreeg, schreef ook. Zo publiceerde hij columns, romans en reisboeken. Zijn laatste boek, de reisgeschiedenis The Caribbean, verscheen vorig jaar.