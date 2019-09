AfD wint fors in Saksen en Brandenburg, maar wordt niet de grootste

De opkomst bij de verkiezingen in de voormalige DDR-regio's was met meer dan 60 procent veel hoger dan in 2014. De toename was vooral te zien in steden, zoals Dresden en Leipzig.

Wende 2.0

De grote winst van de AfD in Saksen en Brandenburg was verwacht: de rechts-populistische partij is in het oosten veel populairder dan in het westen van het land.

Dat komt mede doordat de partij inspeelt op het feit dat veel Oost-Duitsers zich nog altijd achtergesteld voelen ten opzichte van hun landgenoten in het westen. De AfD voerde campagne met de slogan 'Wende 2.0', een verwijzing naar de val van de Berlijnse Muur in 1989.