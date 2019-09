Doden bij ongeluk met ambulancevlucht Filipijnen

Op de Filipijnen zijn zeven zeker mensen omgekomen doordat een ambulancevlucht verongelukte. Het vliegtuig stortte neer in de buurt van de hoofdstad Manilla in een in een gebied met veel resorts.

Volgens lokale media zaten er negen mensen in het toestel, onder wie een patiënt die vervoerd werd. Twee raakten levensgevaarlijk gewond.

Het vliegtuig verdween op zo'n 45 kilometer van Manilla van de radar. Ooggetuigen zeggen dat het voor de crash zeer laag vloog en dat er rook uit de motoren kwam.