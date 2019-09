KNVB gaat amateurvoetbalclubs helpen met vergroenen

De KNVB gaat alle amateurvoetbalclubs in Nederland helpen met het verduurzamen van hun sportvereniging. Per direct kunnen de clubs daar volgens de KNVB geld mee verdienen. Gemiddeld gaat het naar verwachting om een besparing van 7000 euro per vereniging per jaar. Geld dat straks extra in de sport gestopt kan worden, laat de KNVB weten aan de NOS in het eerste weekend van het nieuwe voetbalseizoen.

Overal in het land zijn voor het eerst na de zomer weer voetbalwedstrijden gespeeld. De kantine wordt weer opgestart, het frituurvet wordt weer heet en de velden moeten voor de training weer worden verlicht. Voor een voetbalclub is energie een van de grootste kostenposten. Daarom wil de KNVB de verenigingen helpen. Ook de tennis- (KNLTB) en hockeybond (KNHB) hebben zich bij het initiatief aangesloten. Ze werken samen in De Groene Club.

Marc Nipius van de Groene Club vertelt: "Elke voetbalclub kan zich aanmelden. De mensen worden dan uitgenodigd voor een bijeenkomst waar ze uitleg krijgen over het vijfstappenplan dat we hiervoor hebben ontwikkeld." Doel is de clubs te ontlasten en financieel bijstaan.

Geen tijd en kennis

Verduurzamen is goed voor het klimaat en pakt voor alle clubs financieel goed uit, stelt de KNVB. Toch lukt het tot nu toe maar weinig verenigingen om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Voorzitter Leandro Lopes van de Rotterdamse voetbalclub Spartaan'20 weet wel hoe dat komt. Bij zijn club voetballen 900 mensen, van wie ongeveer 700 jeugdleden.

"Onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers, allemaal mensen die dit naast hun baan doen. En mijn vakgebied is het ook niet. Ik wist bijvoorbeeld wel dat we veel stroom gebruiken, maar ik wist niet hoeveel precies met wat en wat je het beste kunt doen om die hoeveelheid naar beneden te krijgen."

Daarnaast moeten ook leveranciers worden benaderd, offertes vergeleken en subsidies en eventueel leningen worden aangevraagd. Daar hebben maar weinig vrijwilligers zin in. Ook de hoge kosten zijn een drempel.