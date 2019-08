In het centrum van Delfzijl in Groningen zijn vannacht twee mensen neergestoken. Een van hen is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 02.00 uur. De politie kreeg een melding van een vechtpartij op de Schoolstraat en Kerkstraat waarbij ook mensen waren neergestoken. Er is nog niemand aangehouden.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en de forensische opsporing doet onderzoek.