Baby Uriël kreeg opeens overal haar door verkeerd medicijn

Tien maanden oud is-ie, maar hij heeft het lichaamshaar van een volwassen man. De Spaanse baby Uriël heeft het weerwolfsyndroom oftewel hypertrichosis. En hij is niet de enige: zeker twintig kinderen in de leeftijd van enkele weken tot twee jaar hebben recent abnormale haargeroei ontwikkeld in Spanje.

Volgens de Spaanse gezondheidsautoriteit is een farmaceutisch bedrijf de boosdoener. Dat zou een middel tegen haaruitval in de verpakking van een middel tegen maagklachten hebben gestopt.

De moeder van Uriël vertelt hoe ze haar kindje maandenlang het verkeerde middel gaf. "Behalve op zijn handpalmen en voetzolen kreeg hij overal haar":