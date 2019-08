Franse coureur Hubert omgekomen bij crash Formule 2-race in Spa

Bij een crash in de Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps is de Franse coureur Anthoine Hubert omgekomen. Het ongeluk gebeurde in de tweede ronde, waarna de wedstrijd is gestaakt. Hubert is 22 jaar geworden.

De Fransman raakte vanmiddag tijdens de race een muur. De auto van de Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De wagen van Hubert brak doormidden. Correa ligt in een ziekenhuis, maar zijn toestand is stabiel.

Ook Giuliano Alesi en Marino Sato waren bij het ongeval betrokken. Zij konden hun auto op eigen kracht verlaten.

Ooggetuigen zeggen dat er meerdere ambulances, brandweerwagens en bergers de baan op reden. Er werden schermen om de plek van het ongeluk geplaatst.

Hier de beelden van de crash: