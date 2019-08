Dode en gewonden bij steekincident in voorstad van Lyon

Bij een steekincident op een metrostation in de Franse stad Villeurbanne, bij Lyon, is zeker één dode gevallen. Negen mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat wordt uitgegaan van moord en dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor een terroristische aanslag.

Meer dan dertig hulpverleners zijn bezig de slachtoffers te helpen. Het station is afgezet en de bus- en metrolijnen zijn stilgelegd. Ook zijn er militairen ter plaatse.

De politie heeft een verdachte aangehouden, die een mes bij zich had. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Hij zou gebruik hebben gemaakt van een metalen spies, maar dat wordt niet bevestigd. Over een motief is nog niets bekend.