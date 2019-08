Halsema over arrestatie zoon: 'Ik wil dat hij weet dat zijn moeder hem heeft verdedigd'

De Amsterdamse burgemeester Halsema spreekt bij AT5 voor het eerst over de aanhouding van haar zoon en de open brief die ze daarop schreef. "Je hebt te maken met een 15-jarige jongen voor wie dit afschuwelijk is."

Half augustus schreef De Telegraaf dat de 15-jarige zoon van de burgemeester is aangehouden na "een gewapende inbraak" op een woonboot. Hij werd in het weekend van 13 en 14 juli met een andere jongen betrapt en aangehouden.

In een brief aan alle Amsterdammers schreef Halsema dat die berichtgeving niet klopt en dat haar zoon zich op die avond met vriendjes verveelde en "aan het klieren" was. "Mijn zoon heeft geen gewapende inbraak gepleegd", schrijft ze. De burgemeester erkende dat haar zoon met het nepwapen en het betreden van een verlaten boot de wet heeft overtreden. "Daarvoor zal hij de gevolgen moeten dragen."

'Flagrante leugens'

De krant schreef ook dat de aanhouding van de jongen weken 'onder de pet' werd gehouden en dat er sprake zou zijn kunnen van een doofpot. Dat wordt door Halsema zelf, het OM en de politie ontkend.

De burgemeester vertelt bij de Amsterdamse omroep dat ze niet anders kon dan de brief te schrijven. "Natuurlijk had ik het liever niet naar buiten gebracht. Maar omdat er flagrante leugens in stonden over mijn zoon kon ik dat niet laten gaan. Want je hebt te maken met een 15-jarige jongen voor wie dit afschuwelijk is, een nachtmerrie is. Ik kon niet anders op dat moment dan hem niet nog meer te belasten met mijn positie dan toch al was gebeurd."

Halsema zegt dat ze brief schreef als burgemeester en als moeder. "Er zaten twee elementen in. Het eerste deel van de brief bevatte een uitleg over mijn zoon, waarbij ik me strikt bij de strafbare feiten heb gehouden. Het tweede deel van de brief ging over hoe ik ben omgegaan met mijn verantwoordelijkheden als burgemeester in deze kwestie", zegt ze. "Dat vond ik ook nodig, omdat in de krant de indruk was gewekt dat ik misbruik had gemaakt van mijn bevoegdheden en dat trok ik me heel erg aan."

Niet goedpraten

De burgemeester vertelt dat het incident haar en haar gezin heeft geraakt. "Ik kon die nacht niet slapen. Mijn zoon sliep. Ik dacht: als hij wakker wordt, dan wil ik dat hij weet dat zijn moeder hem verdedigd heeft. De tweede reden was dat ik het heel noodzakelijk vond dat de Amsterdammers wisten dat ik, als er zo'n privékwestie speelt, mijn ambt nooit zou gebruiken."

Halsema benadrukt dat ze niet goedpraat wat er is gebeurd. "Mijn zoon was aan het klieren, daarna heeft hij een boot betreden met een nepwapen dat hij niet bij zich mocht hebben. Dat is meer dan geklier. Dat is gewoon overtreding van de wet."

Naast de privacy van haar zoon gingen veel van de commentaren ook over het feit dat Halsema er misschien beter aan had gedaan zelf het nieuws naar buiten te brengen, zodat ze er ook zelf de regie over had kunnen voeren.

"Ik heb geen enkele illusie dat De Telegraaf het dan daarbij had gehouden", vertelt ze. "Maar wat bovendien veel belangrijker is, ik breng niet het meest kwetsbare deel van mijn zoons privéleven zelf naar buiten. Daar is geen sprake van."