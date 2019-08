Rechtszaak tegen vermoedelijk brein achter 9/11 begint in 2021

Mohammed werd in 2003 in Pakistan opgepakt en overgebracht naar Guantanamo Bay op Cuba. Bij een eerdere poging om hem voor de rechter te krijgen in 2008 zei hij van plan te zijn zijn schuld toe te geven en het martelaarschap te verwelkomen.

In 2009 probeerde de regering Obama de rechtszaak te verplaatsen naar New York, maar na kritiek van het Congres werd daarvan afgezien. Jaren later is er dan toch sprake van een eerste zitting. Volgende maand vinden er verhoren plaats.