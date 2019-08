Deel A2 dicht voor proefsluiting waterkering

De A2 is vannacht tussen knooppunt Deil en de afrit Everdingen afgesloten in de richting van Utrecht. De reden is de tweejaarlijkse proefsluiting van een hoogwaterkering.

De A2 kruist hier een belangrijke dijk, de Diefdijk. De hoogwaterkering is een opening in die dijk die bij een dreigende doorbraak elders in het rivierengebied met betonnen balken kan worden gesloten.

Omleidingen

Vanwege de afsluiting zijn omleidingen ingesteld. De extra reistijd voor A2-gebruikers kan daardoor oplopen tot een kwartier.

Ook treinreizigers tussen Utrecht en Den Bosch hebben last van de afsluiting. Juist dit weekend zijn daar werkzaamheden aan het spoor gepland. De NS zet bussen in, maar vanwege de afsluiting van de A2 moeten die bussen ook omrijden. De extra reistijd voor treinreizigers kan oplopen tot een uur.

Om 21.00 uur zijn al een paar opritten van de A2 dichtgegaan, vanaf 23.00 uur is de snelweg volledig dicht. Om 06.00 uur wordt de A2 vrijgegeven.