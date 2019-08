Zondag staking bij beveiliging Schiphol, geen grote overlast verwacht

Beveiligers op Schiphol gaan zondag actievoeren. De rechtbank in Haarlem heeft de staking niet verboden. Schiphol had daar wel om gevraagd in een kort geding.

Vakbond FNV zegt dat reizigers wel wat last zullen hebben van de acties. "Maar als je gewoon op tijd op Schiphol bent, zul je je vlucht er niet door missen."

Het gaat om medewerkers die de veiligheidscheck van personen en handbagage doen en de scanners bedienen. De ploegen bij een securityscanner leggen om de beurt gedurende een half uur het werk neer. Doordat dus elke keer één scanner in een rij een half uur dicht is, levert dat voor de reiziger meer wachttijd op.

Schiphol zegt dat "de werkonderbrekingen kunnen leiden tot stagnatie van de passagiersdoorstroming, wat onveilige situaties in de terminal kan veroorzaken".

Aanbesteding

De acties zijn zondag vanaf 07.30 uur tot 19.30 uur. FNV voert actie om te protesteren tegen de nieuwe aanbesteding van de beveiliging. FNV wil dat Schiphol de arbeidsvoorwaarden uit de cao Particuliere Beveiliging onderdeel maakt van de aanbesteding.

Maar Schiphol wil dat niet. De luchthaven zegt dat dit volgens Europese aanbestedingswetgeving niet toegestaan is. "Alle inschrijvende partijen moeten werken volgens een cao. Er is absoluut geen sprake van een race naar beneden van arbeidsvoorwaarden."

Maar de vakbond vreest dat beveiligingsbedrijven willen werken volgens andere cao's, waardoor medewerkers er tot 15 procent in arbeidsvoorwaarden op achteruit kunnen gaan.