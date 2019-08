Canadese bevrijders zoals Melvin (19) krijgen gezicht voor WOII-herdenking

Alexandra vond de zoektocht spannend. Vooral omdat het haar lukte te achterhalen wat er met Danielson was gebeurd tussen de beschieting van zijn tank en zijn overlijden.

"Daar was niets over bekend, maar is een bijzonder verhaal. Want het blijkt dat een Duitse soldaat zich over hem heeft ontfermd en hem naar het Canadese kamp heeft gesleept. In de hoop dat hij daar medische hulp zou krijgt."

"Die Duitse soldaat heeft hem voor de ingang neergelegd en is hard weggerend om niet gevangen te worden genomen. Helaas heeft dat niet geholpen, want hij is toch overleden."

Alexandra is zeer onder de indruk van dat verhaal: "De oorlog is voor mij menselijker, persoonlijker geworden. Uiteindelijk zijn die soldaten allemaal mensen die elkaar helpen. Die Duitser was de vijand maar had toch de moed de vijand te helpen."