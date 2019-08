Lachende gezichten in Rotterdam, nu de centen nog

Het woord verbinding viel regelmatig op de persconferentie. "Nederland is het gastland, Rotterdam is het podium voor dat feest", zei wethouder Kasmi.

Bombardement

Verder zal aandacht worden besteed aan het bombardement van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Dat werd uitgevoerd precies tachtig jaar voor de dag van de tweede halve finale, 14 mei 2020. "We gaan met elkaar nadenken hoe we dat met alle respect bij elkaar kunnen brengen", aldus Kasmi.

Aandacht voor de verliezende stad was er ook. Maastricht heeft echt nipt verloren, zei voorzitter Shula Rijxman van de NPO, die samen met de AVROTROS en de NOS het evenement organiseert.

De uitnodigingen voor het feestje kunnen dus de deur uit, hoewel het geld nog niet binnen is. "Van hieruit ga je de begroting rondmaken", zei Rijxman, die hoopt op geld uit Den Haag. "Het is zowel een economisch als cultureel visitekaartje voor Nederland."

Het is de vraag of de politiek daar gevoelig voor is. Premier Rutte zei in mei in WNL op Zondag dat de publieke omroep wat hem betreft geen extra budget krijgt voor het faciliteren van het evenement. "Laten we eerst kijken of het uit het bestaande budget kan en als ik naar de salarissen kijk, denk ik dat daar nog wel wat ruimte voor is", zei hij toen.

Er is rond de 25 en 30 miljoen euro nodig. Een deel daarvan is al toegezegd, maar hoeveel precies blijft voorlopig geheim. De provincie betaalt voor 1 miljoen euro mee, maar hoe diep de stad Rotterdam in de buidel tast wil wethouder Kasmi nog niet kwijt. Alleen dat het gaat om een "aanzienlijk bedrag".

Tot in ieder geval half september blijft het geheim, heeft hij afgesproken met de gemeenteraad. Maastricht was daar minder geheimzinnig over: in het bidbook staat dat de provincie en gemeente bijna 18,5 miljoen euro hadden klaarliggen.

Nog veel onduidelijk

In Rotterdam blijven voorlopig nog veel vragen onbeantwoord. Over ticketprijzen, de presentatoren en de locatie van het zogeheten Eurovision-dorp is nog niets te zeggen. In die gratis toegankelijke fanzone zijn onder meer optredens van Songfestivaldeelnemers en andere artiesten. Voor dat 'dorp' heeft de stad twee locaties op het oog, maar de wethouder wil eerst met omwonenden in gesprek.

Namens de organisatie van het Eurovisie Songfestival was er nog een cadeau voor Rotterdam: een tegel die wordt neergelegd bij Ahoy. "Die tegel gaat een plek worden waar mensen de komende jaren een selfie gaan maken", denkt Ahoy-directeur Jansen.