NS gaat praten over compensatie gedeporteerde verzetsstrijders

De NS gaat praten praten over een compensatieregeling voor nabestaanden van gedeporteerde verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Op 3 oktober vindt een gesprek plaats met vertegenwoordigers, schrijft Trouw.

Het spoorbedrijf werkte in de Tweede Wereldoorlog mee aan het vervoer naar vernietigingskampen. Deze zomer maakte de NS daarom een compensatieprogramma bekend voor Joden, Sinti en Roma. Holocaust-overlevenden krijgen 15.000 euro, nabestaanden tussen de 7500 en 5000 euro.

In totaal zouden rond de 5500 mensen in aanmerking komen voor de uitkering, onder wie 500 gedeporteerden. De NS heeft inmiddels al 3000 aanvragen binnen, meldt Trouw.

Collectief

Kort na bekendmaking van de regeling vroegen nabestaanden van weggevoerde verzetsstrijders ook om een regeling. Zij vinden dat de spoorwegen ook deels verantwoordelijkheid dragen voor de dood van hun geliefden.

De NS zei toen al in gesprek te zullen gaan met deze groep. In Trouw suggereert een NS-woordvoerder dat er misschien een collectieve compensatie kan volgen, zoals een monument of een onderwijsprogramma. Een vertegenwoordiger van de nabestaanden staat daar niet afwijzend tegenover.