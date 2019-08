Festival Eilân op losse schroeven na intrekken vergunning

Het nieuwe muziekfestival Eilân, dat vanaf 12 september op Terschelling zou worden gehouden, kan mogelijk niet doorgaan. De rechter heeft de evenementenvergunning die al was verleend, opgeschort. De opbouw van het uitverkochte festival mag voor 12 september niet beginnen.

Volgens de rechter is de gemeente te laat begonnen met de vergunningsprocedure, waardoor er tot en met 12 september nog bezwaar kan worden gemaakt. Op die dag zou het festival al moeten beginnen.

Een aantal bewoners van het Waddeneiland heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van het festival, waar zo'n 6000 bezoekers worden verwacht, en bracht de zaak voor de rechter. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor de natuur en vinden dat het recreatieterrein waar Eilân gehouden wordt een plaats van rust en ruimte moet blijven.

'Alle vertrouwen'

De festivalorganisatie schrijft op Facebook er alle vertrouwen in te hebben dat het festival alsnog door kan gaan. "We nemen dit alles heel serieus en zijn druk met de gemeente om te bekijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen", staat in het bericht. De organisatie kon vanmiddag nog niet reageren en was vanavond onbereikbaar voor een reactie op de uitspraak van de rechter.

Op Terschelling wordt jaarlijks in juni het populaire festival Oerol georganiseerd. Dat meerdaagse culturele festival trekt ieder jaar tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers.