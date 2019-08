Steenkool bezorgt Amsterdamse haven overslagrecord

De Amsterdamse haven heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een overslagrecord neergezet. De overslag kwam uit op 45,4 miljoen ton, en dat is 12 procent meer dan vorig jaar. De groei zit zowel in de 'natte bulk' (oliƫn en chemicaliƫn) als in droge bulk (ertsen en graan). Vooral de overslag van steenkool steeg fors. Vanuit Amsterdam gaat steenkool richting het Middellandse Zee-gebied en India.

Ook werden er 35 procent meer containers overgeslagen dankzij de nieuwe lijndienst naar het Britse Hull. Het aantal zeecruiseschepen liep wel sterk terug, van 74 vorig jaar naar 51 dit jaar. Ook meerden 1189 riviercruiseschepen aan, bijna 100 minder dan vorig jaar. Dat is mede als gevolg van de invoering van toeristenbelasting per 1 januari, waardoor reders uitwijken naar IJmuiden of Rotterdam.

In het hele Amsterdamse havengebied, met de Noordzeekanaalhavens IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad meegeteld, kwam de overslag uit op 54,11 miljoen ton. Zaanstad en IJmuiden zagen de overslag licht dalen, Beverwijk en Amsterdam noteerden een stijging.

De sterk gegroeide steenkool-overslag is overigens niet structureel, denkt havenbaas Koen Overtoom. "De stijging van de kolenoverslag heeft te maken met gunstige prijsomstandigheden van steenkool. Vorig jaar was bovendien een flinke daling te zien in kolenoverslag voor het Duitse achterland door de lage waterstand."