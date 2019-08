Overgang soms bestempeld als burn-out, arbodienst voor vrouwen wil er wat aan doen

Omdat er bij arboartsen te weinig kennis is over de overgang, zitten mogelijk veel vrouwen onnodig lang ziek thuis. Dat zegt gynaecologenvereniging NVOG. Om iets aan dit probleem te doen is er een nieuwe arbodienst opgericht, speciaal gericht op vrouwen.

Gynaecologen trekken al jaren aan de bel over de slechte signalering van overgangsklachten bij werkende vrouwen. Het probleem is dat deze vrouwen vaak ten onrechte de diagnose burn-out krijgen, waarbij het om psychische klachten gaat. Klachten veroorzaakt door de overgang zijn hormonaal van aard en vereisen dus ook een andere aanpak.

Een nieuwe arbodienst, HealthyWoman, zet 'overgangsconsulenten' in, die vrouwen ondersteunen die nu ziek thuiszitten. Ook de belangenvereniging van arbodiensten erkent dat het bij keuringsartsen vaak schort aan kennis op dit vlak.

'Overgang is geen ziekte'

De thuiszorgorganisatie die als eerste met HealthyWoman in zee is gegaan, is enthousiast over de eerste resultaten van de proef. Zo'n 50 thuiszorgmedewerksters hebben meegedaan. De meesten zijn positief over de aanpak, een kwart van de vrouwen heeft aangegeven veel beter in haar vel te zitten.

Ook thuishulpmedewerker Babette Lukassen realiseerde zich eerst niet dat ze in de overgang was gekomen. Via HealthyWoman kreeg Lukassen wandeltherapie aangeboden: lange wandelingen maken terwijl je met een coach over je klachten praat.