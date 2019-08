VVD'er Arno Rutte verlaat Tweede Kamer

VVD'er Arno Rutte vertrekt half oktober uit de Tweede Kamer. Hij gaat werken bij consultancybureau Vintura. Rutte is dan zeven jaar Kamerlid geweest. Hij voerde vooral het woord over zorg. Ook in zijn nieuwe baan krijgt hij daarmee te maken.

Rutte zegt dat hij de afgelopen jaren heeft geprobeerd een balans te vinden tussen thuis en werk en dat dat te vaak niet is gelukt: "Daarom heb ik besloten te vertrekken."

De jurist Rutte werkte eerder onder meer voor een zorgverzekeraar en bij een rechtbank. Ook zat hij voor de VVD in de gemeenteraad van Groningen.

Rutte wordt opgevolgd door Bart Smals. Die zit nu ook al in de Kamer, als tijdelijk vervanger van Bente Becker, die met zwangerschapsverlof is.