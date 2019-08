Nog steeds problemen met leerlingenvervoer: 'Er moet anders gedacht worden'

Kalverboer zegt dat de problemen op allerlei gebieden liggen. "Het gaat niet alleen over beleid van gemeentes, maar ook over wie er wel of geen recht heeft op leerlingenvervoer en hoe dat dan wordt uitgevoerd. Toch zijn de problemen niet nieuw. "Er moet echt beter gekeken worden naar wat kinderen nodig hebben, in plaats van naar de praktische en financiële aspecten."

Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel zorgtaken overgenomen, dus dat het soms lastig is om per kind een oplossing te verzinnen, snapt Kalverboer. "Toch liggen oplossingen vaak voor de hand, maar omdat er niet wordt gedacht aan wat het kind nodig heeft, komen ze niet tot die oplossing. Er moet dus echt op een andere manier gedacht worden."

Rol van de ouders

Het blijft ook een verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind op de juiste manier naar school te krijgen, maar ouders kunnen volgens Kalverboer niet altijd bijspringen. "Als je drie kinderen hebt die allemaal om 08.30 uur op school moeten zijn, maar één kind moet veel verder weg naar school, dan wordt dat praktisch heel onhandig."

"We vragen aan ouders dat ze zich zelf ook inspannen, maar het moet wel zo zijn dat je het thuis draaiende kan houden, om die situaties gaat het."

Volgens Kalverboer heeft uiteindelijk iedereen er baat bij als het goed is geregeld. "Gemeenten hebben er niks aan als ze vervoer regelen voor een kind, dat uiteindelijk niet naar school gaat omdat het vervoer niet passend is. Dat is ook een dure oplossing. Kijk dus eerst naar wat een kind nodig heeft en vervolgens naar hoe je dat moet regelen."