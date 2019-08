Gemeente Almere: politie moet geen gewoonte maken van straattaal

De gemeente Almere vindt dat de politie er geen gewoonte van moet maken om in straattaal te communiceren. In juli begon een tekst van de politie op Facebook met 'yo boefjes' en eindigde met 'bedankt, de popo'.

Naar aanleiding van dat Facebookbericht heeft de PVV vragen gesteld aan het college. De partij vindt dat "dit soort berichten" een negatief effect heeft op het gezag en de autoriteit van de politie. Het college laat nu weten het "niet aan te moedigen" dat de politie in straattaal communiceert. Wel zegt de gemeente dat er geen negatief effect zal ontstaan als de politie eenmalig een bericht stuurt in straattaal.

Criminele activiteiten uitstellen

De PVV valt er vooral over dat de politie in het bericht vraagt criminele activiteiten uit te stellen tot na het weekend, meldt Omroep Flevoland. Het gaat om deze tekst: "Het wordt echt veel te heet deze week. Zullen we afspreken dat we geen criminele activiteiten plannen tot het weekend ofzo? Werken met dit weer is zeer taai. Niet alleen voor jullie maar ook voor ons", staat in het bericht.

De partij vroeg het college om een reactie op dat stukje uit de tekst. "De oproep om criminele activiteiten 'even uit te stellen' schatten wij in als kwinkslag", antwoordt het college.

De gemeente zegt ook nog dat de politie zelf verantwoordelijk is voor de manier van communiceren. Het college begrijpt dat "veel mensen deze toon van communicatie op prijs stellen", omdat contact met de politie zo laagdrempeliger is.