Haarlem wil rem op toeristenstroom naar de stad

Haarlem heeft genoeg van de groei van het aantal toeristen. De afgelopen jaren werd er juist veel aan gedaan om de Spaarnestad onder de aandacht te brengen, maar nu vinden veel inwoners het te druk worden. "Er komen signalen uit de stad dat we de balans tussen wonen, werken en recreƫren goed moeten bewaken. Die is nu verstoord", laat de gemeente weten in een plan van aanpak. Haarlem wil voorkomen dat het net zo druk wordt als in Amsterdam.

De gemeente wil blijven profiteren van de positieve effecten van toeristen, maar wil de stad ook leefbaar houden. "De wens is dat we ons meer gaan richten op kwaliteit, spreiding, het in goede banen leiden van toerisme en niet zozeer op groei", staat in het collegevoorstel.

Steeds meer mensen brengen zo nu en dan een bezoek aan Haarlem. In 2017 kwamen er 4,9 miljoen Nederlanders naar de stad; in 2018 waren dat er 5,6 miljoen. Het aantal overnachtingen gingen van 427.000 naar 498.000, meldt NH Nieuws.

Lering trekken uit Amsterdam

In het plan zeggen burgemeester en wethouders dat ze bang zijn dat inwoners zich vanwege de drukte gaan keren tegen de bezoekers, zoals in de hoofdstad. "Haarlem moet lering trekken uit Amsterdam. Het is de wens om niet achteraf te repareren, maar vooraf te acteren."

De gemeente verwacht dat het aantal toeristen de komende tijd verder toeneemt omdat Haarlem zo dicht bij Amsterdam ligt. De bestuurders willen niet dat mensen de stad alleen maar gebruiken als plek om te overnachten, om overdag in Amsterdam te zijn.

Het college wil vooral inzetten op mensen die naar Haarlem komen om te winkelen, voor de cultuur en voor lekker eten. Groeps- en bierfietsen en tours met Segways zijn verboden in de stad en om de toeristenstroom nog wat af te remmen zijn ook de regels voor Airbnb aangescherpt.

Het aantal dagen verhuur is bijgesteld van zestig naar dertig dagen. Ook hotels moeten vooral inzetten op kwaliteit; er zijn weinig goedkope overnachtingsmogelijkheden.