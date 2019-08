Maaltijdbezorgers twee keer zo vaak overvallen

Het aantal overvallen is in de eerste helft van het jaar met 18 procent gestegen. Vooral het aantal overvallen op maaltijdbezorgers nam sterk toe: van 42 in de eerste zeven maanden van vorig jaar naar 88 dit jaar, bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving door het AD.

Vorig jaar waren er rond deze tijd 649 overvallen, dat zijn er nu ruim honderd meer. Dat is voor de politie reden tot zorg, omdat de stijging in de rest van het jaar normaal gesproken zal doorzetten door het slechtere weer en de eerder invallende duisternis. "Overvallers slaan vaker hun slag bij slecht weer en op donkere dagen", zegt Jos van der Stap, landelijk coƶrdinator overvallen bij de politie.

De sterke groei van de maaltijdbezorgmarkt draagt volgens Van der Stap bij aan de stijging. "Het zijn vooral jongeren die jongeren overvallen. Dat gebeurt meer in grote steden: daar zijn meer jongeren die uit minder gunstige wijken komen en meer maaltijdbezorgers die een potentieel doelwit zijn."

Ook bezorgbedrijven wijzen op de groeiende markt en zeggen dagelijks met veiligheid bezig te zijn, bijvoorbeeld door trainingen aan te bieden.

Contant geld

Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wijst in het AD op een oplossing: restaurants moeten stoppen met het aannemen van contant geld. Maar restaurants lijken daar niet klaar voor en zijn bang klanten te verliezen.

Ook is in Rotterdam succesvol geƫxperimenteerd met gesubsidieerde bodycams. Op plaatsen waar maaltijdbezorgers zo'n camera droegen, stopten de overvallen. Pizzaketen Domino's wil de bodycams nu in Amsterdam inzetten. Toch lijken bodycams een dure en daardoor niet voor de hand liggende oplossing.

Supermarkten

De algemene stijging komt volgens Van der Stap doordat overvallers niet op tijd gepakt worden. "Over het algemeen kun je zeggen dat veel overvallers doorgaan tot ze worden gepakt. Het afgelopen half jaar zijn er een aantal series van overvallen geweest, ook op supermarkten."

Tot en met vorig maand waren er dit jaar 69 overvallen op supermarkten, twintig meer dan dezelfde periode vorig jaar.