Speedpedelecs winnen snel aan populariteit

Op 1 juli reden er in Nederland bijna 17.200 speedpedelecs rond, bijna 62 procent meer dan twee jaar eerder. Vooral onder 55-plussers is deze supersnelle elektrische fiets geliefd.

"Door de economische groei zijn er steeds meer files en is het op het spoor ook erg druk, dus zoeken mensen naar andere vervoersmiddelen en zo'n speedpedelec is dan een goed alternatief. Zeker voor de lange afstanden, omdat hij 45 kilometer per uur kan", zegt Marjolijn Jaarsma, woordvoerder bij het CBS.

Meeste in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht staan de meeste speedpedelecs geregistreerd: 142 per 100.000 inwoners. In Limburg is de speedpedelec het minst populair: 55 snelle elektrische fietsen per 100.000 inwoners.

Ook het aantal elektrische brommers is de afgelopen twee jaar met 74 procent flink gestegen. Het aantal conventionele bromfietsen met verbrandingsmotor nam sinds 2017 iets af met 2,8 procent.

Helm is verplicht

De speedpedelec is met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur een stuk sneller dan de reguliere elektrische fiets, die niet harder gaat dan 25 kilometer per uur. Voor de speedpedelec gelden dan ook dezelfde regels als voor bromfietsen: een helm is verplicht en de bestuurder moet een brommerrijbewijs hebben.

Daarnaast moet de speedpedelec op de rijbaan en de gecombineerde fiets/bromfietspaden rijden. Dat vindt de ANWB niet verstandig. "Voor een groot deel van de gebruikers is het snelheidsverschil veel te groot" schrijft de fietsersbond op zijn site. ANWB wil dat de speedpedeleccer zelf mag kiezen of hij op het fietspad of op de rijbaan wil rijden.

Ook wil de ANWB dat speedpedelecs worden toegestaan op snelfietsroutes. Nu mogen ze daar officieel niet op rijden omdat die routes verboden zijn voor brommers.