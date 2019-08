Legale Nederwiet verbouwen? Deze regels gelden tijdens de wietproef

Schouten hoopt op 1 januari 2021 de eerste teelt bij de coffeeshops te leveren. Daarbij ondervindt hij nog wel problemen, bijvoorbeeld met het openen van een bankrekening. ''We hebben alle banken in Nederland gevraagd om een rekening. Die krijgen we niet. Een bedrijf waar het woord cannabis in staat, vinden ze eng", zegt Schouten. Hij heeft 15,5 miljoen euro nodig aan investeringen. "Van investeerders kan je niet vragen om koffers met geld bij ons naar binnen te brengen."

Mocht Schouten worden gekozen als officiële wietkweker, dan moet hij aan strenge regels voldoen. Zo moet hij minstens tien verschillende soorten cannabis maken. Ook mogen er in de wiet en hasj geen zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen zitten.

Hoe hoog het gehalte is aan THC en CBD, de werkzame stoffen van cannabis, mogen de telers zelf weten. Wel moet de wiet en hasj worden gecontroleerd in een laboratorium en moeten de gehaltes duidelijk op de verpakking staan.Daarnaast gelden er strenge regels voor het vervoer van de cannabis. Zo mag alleen een geld- en waardetransportbedrijf de wiet en hasj naar de coffeeshops rijden.

Niet alleen een bankrekening, maar ook het vinden van een geschikte kas voor de kweek is lastig, zegt kasbouwer Pascal van Oers. Dat komt onder meer doordat de legale wietteelt in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Daarnaast moet het een 'speciale kas' zijn. ''We kunnen niet zomaar de ramen open zetten als het te warm wordt. Dan gaat de wietlucht de buurt in", zegt hij.