Dat supermarkt Costco zo'n succes zou zijn, had China niet verwacht

Op de tweede dag was de supermarktketen beter voorbereid. Vandaag mochten er maar maximaal 2000 mensen tegelijk naar binnen.

Ook vandaag kwamen er weer veel mensen op de winkel af en reisden ze ver om in de allereerste Costco te shoppen. Een man reed zelfs 80 kilometer, vertelt hij aan persbureau Reuters. "Deze plek is niet als andere plekken in China. Dus dat betekent voor sommigen dat ze ver moeten reizen."

In juli hebben tienduizenden Chinezen zich ingeschreven als lid van Costco. Dat was veel meer dan de keten had verwacht. Inschrijven is verplicht - alle klanten betalen een jaarlijks bedrag om te mogen winkelen in de supermarkten. Wereldwijd heeft Costco meer dan 94 miljoen leden. Het geld dat wordt verdiend via het inschrijfgeld is ongeveer 70 procent van het wereldwijde inkomen van de keten.