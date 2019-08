In opspraak geraakte boeddhistische lama Sogyal Rinpoche overleden

De invloedrijke maar ook zeer omstreden boeddhistische leraar Sogyal Rinpoche is overleden. De Tibetaan gaf gedurende veertig jaar wereldwijd les in de boeddhistische leer. Hij trok zich in 2017 terug nadat duidelijk was geworden dat hij leerlingen seksueel had misbruikt en mishandeld.

Sogyal Rinpoche overleed in Thailand aan een longembolie. Hij is 71 of 72 jaar geworden; alleen zijn geboortejaar, 1947, is bekend.

Na zijn studie begon hij in 1974 in Londen met lesgeven. Dat resulteerde in de oprichting van de organisatie Rigpa, die uiteindelijk meer dan honderd boeddhistische centra in 23 landen omvatte.

In 1983 schreef Sogyal het boek The Tibetan Book Of Living And Dying (Het Tibetaanse boek over leven en dood), wat een bestseller werd met wereldwijd meer dan twee miljoen verkochte exemplaren.

Misbruik

De populariteit en het imago van Sogyal Rinpoche liepen vanaf de jaren negentig deuken op door beschuldigingen van seksueel misbruik en mishandeling van leerlingen. Niet alleen hijzelf, maar ook andere leraren van zijn Rigpa-organisatie raakten in opspraak.

In 1994 werd een rechtszaak van een vrouwelijke leerling tegen Sogyal Rinpoche buiten de rechtbank voor een onbekend bedrag afgekocht. Er was 10 miljoen dollar geƫist.

Vanaf 2011 werden met enige regelmaat nieuwe beschuldigingen geuit tegen de lama, maar het duurde tot 2017 voor de bom barstte. Acht Rigpa-leerlingen en oud-leerlingen beschreven in een brief gedetailleerd hoe Sogyal jarenlang leerlingen had misbruikt en mishandeld, zowel lichamelijk als geestelijk. Enkele briefschrijvers hadden hoge functies binnen Rigpa.

Het leidde binnen een maand tot het terugtreden van Sogyal Rinpoche. Rigpa liet een particulier bureau verder onderzoek doen naar de beschuldigingen. In een rapport dat een jaar later verscheen, werden de beschuldigingen grotendeels bevestigd.

Sogyal Rinpoche antwoordde niet direct op het rapport maar verklaarde wel dat hij "het voor zichzelf helder had dat hij nooit tegenover mensen had gehandeld om er zelf beter van te worden of met de intentie om kwaad te doen".

De lama trok zich terug in Thailand. Hij leed al enkele jaren aan kanker en overleed in het bijzijn van volgelingen.