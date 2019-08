Man uit Culemborg overleden na mishandeling in vriendengroep

Een 30-jarige man uit Culemborg is afgelopen weekend overleden na een mishandeling. De politie heeft een 27-jarige stadgenoot van het slachtoffer aangehouden. De twee hoorden bij dezelfde vriendengroep.

De 30-jarige man was in de nacht van vrijdag op zaterdag samen met zijn vrienden, toen hij ruzie kreeg met de verdachte. Hij kreeg klappen tegen z'n hoofd, waarna hij buiten bewustzijn raakte. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis, meldt Omroep Gelderland.

De burgemeester van Culemborg noemt de gebeurtenis vreselijk. "Ik leef zeer mee met familie en vrienden van het slachtoffer. In deze verdrietige periode is er contact met de familie."

De man die werd opgepakt is weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte in de zaak. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.