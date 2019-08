Toerisme wordt steeds belangrijker voor onze economie

Die miljarden die worden uitgegeven leveren ook veel extra werk op. Het toerisme was in 2018 goed voor bijna 800.000 banen, een stijging van 27.000 in vergelijking met het jaar daarvoor. Het ging vooral om deeltijdbanen in de horeca.

Dat houdt aan: Van Mulligen verwacht dat de stijgende lijn uit 2018 dit jaar 'gewoon' doorzet. "Ja, ik sluit niet uit dat het er dit jaar nog weer beter uitziet. De economie draait goed, we geven veel uit met zijn allen. Dat doen we natuurlijk ook aan de leuke dingen in het leven als een dagje uit, een keer uit eten of een weekendje weg."