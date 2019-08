Goed nieuws voor huizenkopers: hypotheekrente gaat omlaag

De Europese Centrale Bank (ECB) hintte er onlangs al op dat zijn rentetarieven in september mogelijk verder omlaag gaan. Daar zullen andere rentes dus weer op gebaseerd worden. Op die manier zou de ECB de zwakker wordende economie willen oppeppen.

De hypotheekadviseurs denken dat er voorlopig ook geen einde komt aan de dalingen van de hypotheekrentes. "Door de aanhoudende onrust in de wereld, de maatregelen van de ECB en de Federal Reserve in de VS, lijkt de daling van de hypotheekrente nog wel door te gaan."

En bij deze Deense bank krijgen klanten zelfs geld toe op hun hypotheek, zag Nieuwsuur afgelopen weekend: