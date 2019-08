'Meer abortussen in ontwikkelingslanden door anti-abortusbeleid in VS'

Mukuhi's bevindingen worden gesteund door de uitkomsten van recent Amerikaans onderzoek van Stanford University. Daarbij werd gekeken naar het aantal abortussen in de afgelopen tientallen jaren en de link met het toenmalige beleid. Want Trump is niet de enige president die bezuinigde op dit soort programma's. Ronald Reagan en George W. Bush deden dat ook al. Dat waren ook Republikeinen: conservatieve christenen vormen een belangrijke achterban voor de Republikeinen en die kiezers zijn tegen abortus.

Trump heeft alleen harder bezuinigd: de andere Republikeinse presidenten trokken fondsen voor gezinsplanning terug. De regering-Trump kort organisaties in zijn geheel, ook voor andere activiteiten. Daarmee zou wereldwijd een bedrag van 9 miljard dollar zijn gemoeid.

De onderzoekers van Stanford ontdekten dat het aantal abortussen in Afrika ten zuiden van de Sahara tijdens de Republikeinse regeerperiodes toenam met 40 procent. De regeerperiode van Trump is nog niet onderzocht.

Toename onveilige abortussen

Vooral in arme wijken, zoals Kibera, betekent een toename van het aantal abortussen een toename van onveilige abortussen. Vrouwen gaan naar nepdokters omdat veilige klinieken, zoals die van FHOK, nu geen geld meer hebben om te helpen en privéklinieken te duur zijn. Bovendien zijn veel Keniaanse vrouwen bang om naar een overheidsziekenhuis te gaan omdat abortus in Kenia volgens de wet alleen toegestaan is als het leven of de gezondheid van de vrouw in gevaar is.

De 23-jarige Mercy ging twee jaar geleden naar zo'n nepdokter. "Ik ging uit, had seks en werd zwanger. Mijn vader was een alcoholist en ik was bang dat hij me het huis uit zou zetten. Via vriendinnen kwam ik bij iemand terecht die 9 euro vroeg voor een aantal pillen. Maar het ging mis en ik ging hevig bloeden. Ik was bijna doodgebloed."

Mercy had geluk. Ze ging voor eerste hulp naar de kliniek van FHOK. De kliniek helpt nog steeds vrouwen die binnenkomen met complicaties na een onveilige abortus. "We zien steeds meer vrouwen binnenkomen", zegt hoofdverpleger Marita. Volgens Moreka van de vrouwencoalitie sterven er zeven vrouwen per dag in Kenia door een onveilige abortus. "Dit gaat toenemen."