'Houd eens een medicijn uit de basisverzekering vanwege de prijs'

Canoy is ook adviseur van de Autoriteit Consument en Markt en lid van de Adviescommissie Pakket, het onderdeel van het Zorginstituut Nederland dat het advies over de toelating van nieuwe medicijnen in het basispakket voorbereidt. Hij begrijpt wel dat de minister een moreel appel op de farmaceutische industrie doet om inzicht te bieden in hoe de prijzen tot stand komen.

Zeldzame ziekten met weinig patiënten

"Maar er lopen wel een paar dingen door elkaar. Er is een groot verschil tussen een farmaceut die een product dat al uit patent is een beetje restylet, een weesgeneesmiddelenstatus aanvraagt en de prijs duizend keer verhoogt en een bedrijf dat een nieuw middel op de markt brengt tegen een ziekte waarvoor geen medicijnen bestaan."

Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen tegen heel zeldzame ziekten met weinig patiënten. Ze krijgen bij toelating op de markt in de Europese Unie een tienjarig monopolie.

Bij echt nieuwe, dure geneesmiddelen heeft het volgens Canoy niet zo veel zin om transparantie te vragen over de ontwikkelkosten. "Het gaat om heel grote bedrijven die veel middelen ontwikkelen en de research en ontwikkelingskosten vaak delen. Wat moet je dan precies toerekenen aan een bepaald middel dat hier op de markt komt?"

Dosering van middelen

Ook bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ is niet verrast door de inhoud van Bruins' brief. "Die kenden we al uit eerdere uitingen van de minister", zegt hij. "Wij kijken niet zo naar Den Haag, maar focussen op wat we zelf kunnen doen, nu, in de huidige situatie.

De Groot noemt als eerste de vervanging van heel dure 'biologicals', medicijnen gemaakt van levende organismen, door de minder dure biosimilars. Dat zijn kopieën van de originele middelen. "Daar is heel veel mee te besparen", zegt hij. "De Maartenskliniek heeft bij reumapatiënten op die manier veertig procent bespaard op de uitgaven voor medicijnen."

Verder kan er gekeken worden naar de dosering van middelen. In de onderzoeken bij patiënten die de industrie organiseert wordt gezocht naar de hoogste werkzame dosering die veilig is voor patiënten. "Maar niet naar de laagste dosering die werkzaam is, en ook daar is veel te besparen."