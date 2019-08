Knuffel-actie voor zieke kinderen 'ietwat uit de hand gelopen'

Een actie van de supportersvereniging van voetbalclub ADO is wel een heel groot succes. De club zamelt knuffeldieren in voor zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis en heeft inmiddels ruim 20.000 pluchen beesten binnen.

Op 15 september speelt ADO tegen Feyenoord in de Kuip onder het toeziend oog van patiëntjes van het kinderziekenhuis in Rotterdam. Om de kinderen een extra leuke dag te bezorgen, besloten de ADO-fans knuffels in te zamelen om die over het vak met de zieke kinderen uit te strooien.

Het is de tweede keer dat ADO de patiëntjes overlaadt met knuffeldieren. In 2016 gooiden de supporters honderden pluchen dieren in het vak met kinderen, wat mooie beelden opleverde.

Kijk hier beelden van de knuffelactie van ADO in 2016: