Tweede landelijke hittegolf is een feit, ook morgen nog heet

De tweede landelijk hittegolf van dit jaar is een feit. Om 12.40 uur werd in De Bilt een temperatuur gemeten van 30 graden.

Sinds het begin van de metingen was er niet eerder zo laat in het jaar nog sprake van een hittegolf. Het vorige record dateert van 2001, toen er een hittegolf was van 22 tot en met 26 augustus.

Een landelijke hittegolf wordt door het KNMI in De Bilt vastgesteld. Het gaat om een aaneengesloten periode van minimaal vijf dagen met een temperatuur van 25 graden of hoger, waarvan er minimaal drie warmer moeten zijn dan 30 graden.

Het is de vierde keer sinds de start van de metingen in 1901 dat er twee landelijke hittegolven in één jaar waren. Eerder gebeurde dat in 1941, in 2006 en in 2018.

Dag van records

De eerste landelijke hittegolf dit jaar was van 22 tot en met 27 juli. Donderdag 25 juli was toen een dag van records. In De Bilt werd de hoogste temperatuur tot dan toe gemeten: 37,5 graden. Landelijk werd de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten. Op vliegbasis Gilze-Rijen werd het 40,7 graden.

De verwachting is dat de hittegolf zeker nog tot en met morgen duurt, omdat de temperatuur zal oplopen naar 25 tot 32 graden. In de loop van morgenmiddag kunnen mogelijk al enkele buien tot ontwikkeling komen en in de avond is er vanuit het zuidwesten kans op stevige regen- en onweersbuien.